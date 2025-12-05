Ospedale Cannizzaro applicata una tecnica chirurgica innovativa per i fori maculari complessi
Una tecnica chirurgica innovativa per il trattamento del foro maculare idiopatico di grandi dimensioni è stata applicata nella Struttura Operativa Complessa di Oculistica dell’ospedale Cannizzaro di Catania, che ne ha scientificamente documentato l’efficacia. Si tratta di una delle condizioni più. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Un parto “precipitoso” ma con lieto fine, a bordo di un'ambulanza del 118 a poche centinaia di metri dall'ospedale Cannizzaro. - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale Cannizzaro, applicata una tecnica chirurgica innovativa per i fori maculari complessi - Lo studio sul caso, intitolato “Autologous Blood as Adjuvant in Inverted ILM Flap Surgery for Idiopathic Macular Hole: Case Series”, è stato pubblicato su Retinal Cases & Brief Reports, rivista a diff ... Secondo cataniatoday.it
Catania, al ‘Cannizzaro’ primo Linfo-DIEP: tecnica d’avanguardia per le donne operate di tumore al seno - DIEP, tecnica microchirurgica che unisce ricostruzione mammaria autologa e trattamento del linfedema. Da corrieretneo.it
Ospedale Cannizzaro, primo intervento di Linfo-DIEP. Passo avanti nel recupero post-oncologico del tumore alla mammella - L'azienda sanitaria di Catania è al primo posto in Italia per numero di procedure DIEP e attira un numero crescente di pazienti da fuori regione ... Segnala lasicilia.it