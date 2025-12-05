Osimhen Juve clamorosa rivelazione dell’ex ct della Nigeria | Mi è stato detto che andrà a giocare in quella squadra La possibile destinazione

Osimhen Juve, la rivelazione clamorosa dell’ex commissario tecnico della Nigeria: l’attaccante è destinato a quella squadra. Cosa ha dichiarato. Il nome di Victor Osimhen continua a essere uno dei più caldi e discussi del panorama calcistico internazionale. L’attaccante nigeriano, attualmente in forza al Galatasaray dopo il turbolento addio al Napoli, è stato spesso accostato a più riprese alla Juventus. I bianconeri, alle prese con l’incertezza sul futuro di Dusan Vlahovic (ora infortunato e in scadenza 2026), hanno sempre monitorato l’evolversi della situazione del bomber, ma le ultime indiscrezioni sembrano chiudere definitivamente le porte a un suo ritorno in Serie A o a un approdo alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, clamorosa rivelazione dell’ex ct della Nigeria: «Mi è stato detto che andrà a giocare in quella squadra». La possibile destinazione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Osimhen via dal Galatasaray a gennaio? Ecco la verità dopo le recenti voci sull’ex obiettivo della Juventus: rivelazione su quello che accadrà in inverno - Svelato il piano dell’ex obiettivo della Juventus, le dichiarazioni di Gardi sul nigeriano Il futuro di Victor Osimhen è stato uno dei tormentoni più caldi dell’ ... Lo riporta juventusnews24.com

L'ex CT della Nigeria Sunday Oliseh: "Osimhen andrà al Real Madrid" - Questa è la notizia clamorosa rivelata dall'ex commissario tecnico della Nigeria Sunday Olise h, nel corso del podcast Insight . Come scrive msn.com

“Osimhen andrà al Real Madrid, appena l’ho saputo sono stato felice per lui”: Oliseh spiffera tutto - L'ex Ct della Nigeria Sunday Oliseh dà per certo il trasferimento di Victor Osimhen dal Galatasaray al Real Madrid: "L'ho saputo da un pezzo grosso" ... fanpage.it scrive

Caso plusvalenze, bomba su Napoli e Juventus: la verità su Osimhen - Le temperature in questa calda estate di calciomercato restano altissime, e la tensione sale man mano che ci sia avvicina all’inizio effettivo della prossima stagione sportiva. Riporta calciomercato.it

Sabatini: 'Le sanzioni alla Juve rispetto il caso Osimhen sono una grande ingiustizia' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Sandro Sabatini, ci sarebbe stata una differenza di trattamento a livello di giustizia sportiva e eco mediatico rispetto al caso plusvalenze che ... Riporta it.blastingnews.com

Bye bye Liverpool, la firma con la Juve: tutti i dettagli - Siamo ormai nella terza giornata di campionato di serie A e già vediamo i ... diregiovani.it scrive