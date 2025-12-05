Oscurato il cartello del parco giochi dedicato alle bambine e ai bambini di Gaza

Nel pomeriggio di oggi è stato imbrattato il cartello che indica l'area giochi del Parco Amendola che è “dedicata alle bambine e ai bambini di Gaza”. La targa era stata apposta meno di un mese fa, in una cerimonia pubblica: la decisione era stata presa dallo stesso sindaco Massimo Mezzetti, su. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

