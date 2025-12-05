Orzinuovi | mercatino dell' antiquariato e non solo
“La Piazza dei Tesori Antichi”, il mercatino dell'antiquariato (e non solo). Il mercatino dell’antiquariato, delle cose antiche, del vintage e del collezionismo di Orzinuovi. In piazza Vittorio Emanuele II potranno essere esposti mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
info telefoniche Massimo 3661866429 Andrea 335462781 mail : [email protected] DOMENICA 7 DICEMBRE 2025 COME OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE INGRESSO GRATUITO "La Piazza dei Tesori Antichi" mercatino dell'antiquariato ( e non so - facebook.com Vai su Facebook
Orzinuovi, cittadinanza festa partecipazione nella magia del Natale - Le festività natalizie rappresentano per la Comunità orceana un’importante occasione di rilancio per la vita del centro storico, delle sue attività commerciali e delle opportunità di aggregazione per ... Segnala quibrescia.it
