Orzinuovi | mercatino dell' antiquariato e non solo

“La Piazza dei Tesori Antichi”, il mercatino dell'antiquariato (e non solo). Il mercatino dell’antiquariato, delle cose antiche, del vintage e del collezionismo di Orzinuovi. In piazza Vittorio Emanuele II potranno essere esposti mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it