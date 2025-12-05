Orti e parchi urbani per famiglie dalla Regione 50 mila euro ciascuno a 8 Comuni palermitani
Otto Comuni della provincia di Palermo riceveranno un contributo dalla Regione di 50 mila euro per interventi che riguardano lo sviluppo e la rigenerazione del verde urbano ed extraurbano. L'assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente ha pubblicato la graduatoria dei 245 progetti degli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Roma, è corsa agli orti urbani: 20mila cittadini in lista - Il viaggio del mondo, alla Magliana, grazie alla “collezione” di peperoncini dell'orto urbano di via Pino Lecce. Scrive ilmessaggero.it
Verde urbano, ammessi 245 progetti dei comuni: i primi 70 saranno subito finanziati - Grande adesione da parte dei Comuni siciliani al bando della Regione che prevede un contributo per favorire lo sviluppo e la rigenerazione del verde urbano ed extraurbano. Come scrive msn.com
Orto urbano più grande d'Europa, ma nel parco vicino: "Degrado totale da oltre un decennio" - Su questo si muovono le polemiche di alcuni cittadini di Torresina sostenuti da Francesca Barbato e Michele ... Secondo romatoday.it
Regolamento approvato, al via gli orti urbani condivisi - Passa con voto unanime il nuovo regolamento sugli orti urbani, unico punto all’ordine del giorno del consiglio comunale di ieri. Riporta quotidianodipuglia.it
Bando per coltivare altri orti urbani disponibili due terreni - Il Comune di San Martino Siccomario ha aperto un bando pubblico per coltivare gli orti urbani che sono rimasti disponibili dopo ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it
Avigliana, dal Comune orti urbani a disoccupati e pensionati - Avigliana nel Torinese assegna lotti di terreno di proprietà comunale per realizzare orti urbani che saranno concessi in comodato gratuito per quattro anni. Lo riporta ansa.it