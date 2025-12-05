Ortazzo la denuncia di Europa Verde | Terreni dissodati e gite a cavallo non autorizzate nell' oasi protetta

Finisce di nuovo nell'occhio del ciclone l'oasi naturale dell'Ortazzo-Ortazzino per alcune attività non autorizzate che vi si svolgerebbero all'interno. A denunciarlo è Europa Verde Ravenna. Dell’area naturale protetta si era molto discusso negli scorsi mesi in merito a una compravendita che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Dopo la rara presenza della foca monaca, l’associazione denuncia intrusioni, lavori non autorizzati e attività che mettono a rischio uno dei tratti più preziosi della costa adriatica. - facebook.com Vai su Facebook

Ortazzo: parte l’esposto di Europa Verde Ravenna - Lo abbiamo visto in questi giorni con la fugace apparizione di una foca monaca a foce del Bevano, una specie a gravissimo rischio di ... Segnala ravennawebtv.it

L’esposto di Europa Verde: violazioni delle regole che proteggono l’oasi Ortazzino - La sede di Ravenna del partito ambientalista Europa Verde presenterà un esposto alle forze dell’ordine per denunciare presunte violazioni delle norme che tutelano l’oasi naturalistica nota con il nome ... Secondo ravennaedintorni.it

