Orsi non ha dubbi in vista di Napoli Juve | Ecco quale sarà la strategia di Conte per battere i bianconeri La rivelazione causa infortuni
Orsi prevede un Napoli accorto. Mancano i giocatori di interdizione a centrocampo: Conte proverà a colpire in ripartenza con gli esterni. Nando Orsi, ex portiere e opinionista, ha provato a immaginare il copione tattico che il Napoli di Antonio Conte reciterà nella sfida di campionato di domenica sera al Maradona contro la Juventus. Intervenuto a Radio Radio, Orsi è convinto che il Napoli non giocherà all’attacco, ma sarà un po’ più accorta in fase difensiva. La ragione di questa cautela è strutturale. Orsi ha sottolineato che il Napoli non ha giocatori di interdizione in mezzo al campo. Questa carenza nel recupero palla e nel filtro costringerà Conte a non esporsi eccessivamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
