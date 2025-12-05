Orrore al centro commerciale su una ragazza di 28 anni | la notizia sconvolge tutti

Un grave episodio avvenuto nel parcheggio di un noto centro commerciale ha destato forte allarme tra cittadini e forze dell’ordine. Una giovane donna è stata avvicinata da più individui, costretta a seguirli e successivamente aggredita. Il caso è ora oggetto di indagini serrate da parte della Polizia di Stato, che sta ricostruendo ogni dettaglio utile per identificare con precisione i responsabili. Leggi anche: Sciame sismico in Italia, paura: “Sei scosse una dopo l’altra”. Cosa succede La dinamica nel parcheggio del centro commerciale. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre nell’area parcheggio del centro commerciale Grande Sud di Giugliano, spesso ancora indicato con il precedente nome Ex Auchan. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Orrore al centro commerciale su una ragazza di 28 anni: la notizia sconvolge tutti

