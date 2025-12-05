Oroscopo Paolo Fox | previsioni astrologiche weekend del 6 e 7 dicembre 2025

Paolo Fox rivela l' oroscopo del fine settimana 6 e 7 dicembre 2025, concentrandosi su amore e lavoro. A dominare il cielo astrale sarà la Luna in Cancro, che porta bene ai segni d'Acqua ma non al Capricorno. Approfondiamo le previsioni astrologiche di questo weekend. Oroscopo Paolo Fox 6-7 dicembre 2025: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: sei innamorato.Possibile incontro importante, in queste 48 ore. Ma attenzione, potresti perdere la calma. Lavoro: si recupera. Avrai un cielo equilibrato. Toro - Amore: in questo dicembre inizierai a vedere la luce in fondo al tunnel. In famiglia potresti raggiungere un valido accordo. 🔗 Leggi su Ultimora.news © Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni astrologiche weekend del 6 e 7 dicembre 2025

