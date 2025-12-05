OROSCOPO 5 – 7 DICEMBRE 2025
? Ariete. Weekend brillante: energia alle stelle e voglia di fare pacchi regalo. anche non richiesti. Attento però a non impacchettare pure la pazienza degli altri!? Toro. Ti muovi lento come le luminarie che si accendono in ritardo, ma il relax ti porta fortuna. Una coccola dolce? Te la meriti tutta.? Gemelli. Social come le cene di Natale aziendali: parli con tutti, illumini la stanza e rischi pure di organizzare una festa senza accorgertene.? Cancro. Clima casalingo top: playlist natalizia, plaid e zero sensi di colpa. Qualcuno ti chiede un favore? Risponderai: "Dopo l'Immacolata, forse".? Leone.
