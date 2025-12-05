Oro Ceccon argento Quadarella e bronzo Busa agli Europei in vasca corta
Tris di medaglie per gli azzurri in Polonia LUBLINO (POLONIA) - L'Italia cala il tris a Lublino: oro per Thomas Ceccon, argento per Simona Quadarella e bronzo per Michele Busa. Per la prima volta nella storia degli Europei in vasca corta l'Italnuoto sale sul gradino più alto del podio nei 100 dorso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
#Europei di nuoto in vasca corta. Terzo Busa nei 100 farfalla, Stefani quarto nella stessa gara Ceccon oro nei 100 dorso, argento per la Quadarella L'Azzurra arriva seconda negli 800 stile libero con il nuovo record italiano. Segui la diretta streaming su Raine - facebook.com Vai su Facebook
Solo applausi per i nostri ragazzi d'oro e le nostre ragazze d'argento L. Deplano, L. Zazzeri, G. Guatti e T. Ceccon S. Di Pietro, S. Curtis, Agata M. Ambler e C. Cocconcelli #Nuoto #Swimming Vai su X
Europei, Ceccon vince e festeggia: "L'avevo detto". Quadarella argento, Busa bronzo, Sara Curtis prenota l'oro - Quadarella argento, Busa bronzo, Sara Curtis prenota l'oro. Da sport.virgilio.it
Nuoto, Simona Quadarella duella con Isabel Gose ed è argento con record negli 800 sl degli Europei in vasca corta - Simona Quadarella, dopo essere giunta seconda nei 400 stile libero degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia) ... Scrive oasport.it
LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Italia, oro argento e bronzo! Trionfa Ceccon, Quadarella seconda, Busa terzo. Curtis stratosferica! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA ALLE 19. Scrive oasport.it
Europei, Quadarella cancella Federica Pellegrini: che record. Ceccon guida la staffetta all’oro, Curtis dal flop al riscatto - Europei nuoto Lublino, l'Italia conquista un oro e due medaglie d'argento: Ceccon guida la staffetta 4x50 all'oro, Quadarella cancella il record di Federica Pellegrini ... sport.virgilio.it scrive
Europei di nuoto in vasca corta. Ceccon oro nei 100 dorso, argento per la Quadarella, bronzo Busa - Simona Quadarella conquista la medaglia d'argento negli 800 stile libero La romana, già argento nei 400 stile libero, tocca in 8'03"00 alle spalle delle tedesca Isabel Gose (8'01"90) dopo aver nuotato ... Segnala msn.com
Europei in vasca corta, Ceccon oro nei 100 dorso. Quadrarella argento negli 800 stile libero - (Adnkronos) – Thomas Ceccon vince la medaglia d’oro nei 100 dorso ai campionati europei in vasca corta di Lublino. Da msn.com