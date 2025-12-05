Orlando chiarisce su Napoli Juve | Ecco chi ha tutto da perdere Poi il focus sugli infortunati del match e sull’accoglienza a Spalletti

Orlando sicuro sul match: la Juve ha tutto da perdere. Lobotka perdita gravissima, ma Conte è bravo a rimescolare le carte. Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, ha acceso il dibattito sulla sfida Napoli – Juventus, definendo l’incontro la partita chiave per entrambe. Intervenuto a TMW Radio, Orlando è categorico: la Juventus ha tutto da perdere rispetto al Napoli, che può anche pareggiare e mantenere la sua posizione in classifica. Il rischio per la Vecchia Signora è matematico. Se la Juve dovesse perdere al Maradona, andrebbe a otto punti dalla prima in classifica, e questo distacco cominciano a essere tanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

