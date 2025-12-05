Inter News 24 Il giornalista Franco Ordine ha parlato di Diouf e della sua gestione da parte di Chivu. A suo dire sarà un giocatore che.. Franco Ordine, giornalista e opinionista sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati per analizzare il momento positivo dell’ Inter. LEGGI ANCHE: Diouf da oggetto misterioso del mercato a risorsa per l’Inter, due aspetti hanno convinto Chivu: svelato il prossimo passo Ordine ha posto l’accento sulla gestione esemplare dell’allenatore Cristian Chivu nei confronti del centrocampista francese Andy Diouf. Nonostante le difficoltà iniziali nell’imporsi, il giocatore sembra ormai pienamente integrato nei meccanismi della squadra nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ordine parla di Diouf: «Sono convinto che sarà un giocatore…»