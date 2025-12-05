Orari Formula 1 GP Abu Dhabi 2025 | programma completo dell’ultima gara e lotta mondiale

La Formula 1 arriva al suo epilogo. Dal 4 al 7 dicembre 2025 si corre il Gran Premio di Abu Dhabi, l’appuntamento che decreterà chi, tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri, diventerà il nuovo campione del mondo. L’ultimo weekend della stagione sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, con aggiornamenti costanti su Sky Sport 24, Skysport.it e sui canali social di Sky. Si tratta di uno dei finali più attesi dell’era moderna: tre piloti in lotta, distacchi ridotti e un circuito – Yas Marina – che storicamente ha già scritto pagine indimenticabili del Motorsport. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Orari Formula 1 GP Abu Dhabi 2025: programma completo dell’ultima gara e lotta mondiale

