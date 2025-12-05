Ops Mps - Mediobanca partono le querele verso gli ex gestori Alessandro Vagnucci denunciato per sottrazione dati dei clienti

Mediobanca denuncia l’ex manager Alessandro Vagnucci per presunti accessi abusivi al sistema informatico, in un’azione che secondo le fonti del GDI, servirebbe anche a scoraggiare eventuali uscite post bonus Secondo alcune informazioni raccolte da Il Giornale d'Italia, Mediobanca ha depositat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ops Mps - Mediobanca partono le querele verso gli ex gestori, Alessandro Vagnucci denunciato per "sottrazione dati dei clienti"

