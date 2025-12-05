Ops Mps - Mediobanca partono le querele verso gli ex gestori Alessandro Vagnucci denunciato per sottrazione dati dei clienti

Ilgiornaleditalia.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediobanca denuncia l’ex manager Alessandro Vagnucci per presunti accessi abusivi al sistema informatico, in un’azione che secondo le fonti del GDI, servirebbe anche a scoraggiare eventuali uscite post bonus Secondo alcune informazioni raccolte da Il Giornale d'Italia, Mediobanca ha depositat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ops mps mediobanca partono le querele verso gli ex gestori alessandro vagnucci denunciato per sottrazione dati dei clienti

© Ilgiornaleditalia.it - Ops Mps - Mediobanca partono le querele verso gli ex gestori, Alessandro Vagnucci denunciato per "sottrazione dati dei clienti"

Argomenti simili trattati di recente

ops mps mediobanca partonoInchiesta Mps-Mediobanca, la Procura accende un faro sulle casse previdenziali per gli acquisti nella scalata - Per i pm di Milano emergono anomalie negli acquisti di borsa da parte degli enti. milanofinanza.it scrive

ops mps mediobanca partonoPerché il governo ha aiutato Caltagirone e gli altri nell’affare Mps-Mediobanca: lo spiega un economista - Salvatore Bragantini, economista finanziario di grande esperienza ed ex commissario della Consob, ha risposto alle domande di Fanpage ... Scrive fanpage.it

Mps-Mediobanca, la guerra delle ops è costata 140 milioni di euro di consulenze tra banche d’affari e studi legali - È la cifra spesa in nove mesi dalle due banche al centro del risiko bancario italiano. Da milanofinanza.it

ops mps mediobanca partonoScalata Mps a Mediobanca, bufera giudiziaria su Lovaglio, Milleri e Caltagirone. Ops a rischio? I possibili scenari - La Procura di Milano indaga Lovaglio, Caltagirone e Milleri per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza nella scalata Mps- Lo riporta msn.com

Scalata Mps-Mediobanca, nelle carte dei pm anche il ruolo del ministero dell'Economia - Per i magistrati 'si voleva pilotare la dismissione della banca'. Segnala ansa.it

Mediobanca, ricavi stabili. Sull’utile pesano i costi legati all’Ops di Mps - Nel primo trimestre terminato a fine settembre Mediobanca ha registrato ricavi per 867,6 milioni, stabili rispetto allo scorso esercizio con un utile netto consolidato di pertinenza in calo del 2,5% a ... Si legge su ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Ops Mps Mediobanca Partono