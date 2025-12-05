Operazioni ibride e attentati sul suolo europeo Il Regno Unito sanziona il Gru
Il governo britannico ha introdotto sanzioni rivolte all’intero Gru, il servizio di intelligence militare russo, insieme a undici suoi ufficiali. La notizia è frutto dell’evoluzione conclusiva dei fatti, risalenti a sette anni fa a Salisbury, quando un’operazione sotto copertura del Cremlino ha portato l’agente nervino Novichok nelle vie di una città inglese. E che oggi, grazie al Dawn Sturgess Inquiry Report, viene ricostruito come un caso di scuola di guerra ibrida condotta da Mosca in Europa. Il rapporto Sturgess Il documento pubblicato il 4 dicembre rappresenta una delle analisi più dettagliate mai condotte su un’operazione clandestina russa in Occidente e stabilisce in modo chiaro che la Russia possiede, sviluppa e utilizza Novichok, contravvenendo alle norme internazionali, e che l’arma chimica impiegata nei due eventi (Salisbury e Amesbury) proveniva dallo stesso lotto e dalla stessa catena logistica del Gru. 🔗 Leggi su Formiche.net
