Operazione Slot Machine | sequestro da 300mila euro a Catania dopo la condanna di Giuseppe Vitale
Beni per 300 mila euro sono stati sequestrati dai finanzieri di Catania a Giuseppe Vitale, 56 anni, ritenuto contiguo al clan Cappello-Bonaccorsi. Sigilli a un immobile, denaro contante e a due ditte individuali: un bar e un negozio alimentare. L’uomo è stato condannato nell’ambito dell’operazione denominata «Slot machine» per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato dall’avere. 🔗 Leggi su Feedpress.me
