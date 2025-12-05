Operazione interforze Focus ‘ndrangheta a Crotone sequestrato oltre un quintale di fuochi d' artificio

Sequestrati 117 kg di materiale pirotecnico e controllate 202 persone in una vasta operazione interforze nei comuni della provincia di Crotone. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Operazione interforze "Focus ‘ndrangheta" a Crotone, sequestrato oltre un quintale di fuochi d'artificio

Scopri altri approfondimenti

Crotone, operazione interforze “Focus ’Ndrangheta”: sequestrati 117 kg di fuochi illegali e due denunce - facebook.com Vai su Facebook

LA DIFESA PER LO SPORT Intervista al Magazine #SportClub Focus sul valore dello sport, sui Gruppi Sportivi Militari e sul Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD), eccellenze riconosciute in Italia e nel mondo. Tra i temi anche le Olimpiadi e Vai su X

Operazione interforze "Focus ‘ndrangheta" a Crotone, sequestrato oltre un quintale di fuochi d'artificio - Sequestrati 117 kg di materiale pirotecnico e controllate 202 persone in una vasta operazione interforze nei comuni della provincia di Crotone. Riporta virgilio.it

Controlli interforze nel crotonese, scoperti e sequestrati dei “botti” illegali - Un'importante operazione interforze ha avuto luogo nei Comuni di Petilia Policastro, Mesoraca e Roccabernarda, in provincia di Crotone, come parte del piano nazionale e transnazionale Focus ‘Ndranghet ... cn24tv.it scrive

Crotone, operazione interforze “Focus ’Ndrangheta”: sequestrati 117 kg di fuochi illegali e due denunce - Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a se ... Si legge su strettoweb.com

Operazione interforze “Focus ‘Ndrangheta” nel Crotonese: denunciate tre persone - Coinvolto personale della Polizia, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato del Lavoro ... Come scrive corrieredellacalabria.it

Crotone, operazione Focus ‘Ndrangheta: scoperte violazioni in scommesse e noleggi - Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a se ... Da msn.com