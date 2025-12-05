Operazione interforze Focus ‘ndrangheta a Crotone sequestrato oltre un quintale di fuochi d' artificio

Sequestrati 117 kg di materiale pirotecnico e controllate 202 persone in una vasta operazione interforze nei comuni della provincia di Crotone. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

operazione interforze focus 8216ndrangheta a crotone sequestrato oltre un quintale di fuochi d artificio

