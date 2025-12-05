Open Fiber riconfermata Great Place to Work
L'87% delle persone di Open Fiber considera l'azienda un eccellente posto di lavoro. Questo il risultato dell'ultima indagine di clima che ha avuto una partecipazione record del 97% dei dipendenti. La survey annuale Great Place to Work, riconoscimento internazionale che premia le organizzazioni in grado di creare ambienti professionali basati su fiducia, trasparenza e attenzione alle persone, ha avuto un ulteriore risultato positivo. Il Trust Index, ovvero la sintesi delle risposte positive alla survey, conferma il valore del lavoro svolto: l'84% delle persone valuta positivamente o molto positivamente lavorare in Open Fiber. 🔗 Leggi su Iltempo.it
