Onu | Ciani ' Demos mobilita le città per la Giornata dei diritti umani'

5 dic 2025

Roma, 5 dic (Adnkronos) - In occasione della Giornata internazionale dei diritti umani del 10 dicembre, numerosi Consigli comunali in tutta Italia stanno discutendo e approvando una mozione promossa dai consiglieri comunali di Demos: da Roma, dove l'Assemblea capitolina ha approvato il testo all'unanimità, passando per Torino, Quartu Sant'Elena, Cuneo, Taranto e tante altre città, unite per rafforzare il proprio impegno per la tutela e la diffusione della cultura dei diritti fondamentali. "Voglio ringraziare di cuore tutte le consigliere e i consiglieri comunali di Demos che in queste settimane hanno scelto di portare nelle loro città una mozione così importante. 🔗 Leggi su Iltempo.it

