One piece Wit Studio rifarà il remake per risolvere il problema del ritmo
L’universo di One Piece si prepara a vivere un’importante fase di rinnovamento grazie al progetto di remake realizzato da Wit Studio. Mentre l’attuale adattamento anime beneficia di una direzione più accurata, la produzione storica ha spesso lasciato il pubblico insoddisfatto, principalmente per un ritmo troppo lento e contenuti di riempimento non necessari. Il nuovo progetto mira a correggere queste imperfezioni, offrendo un prodotto più snello e fedele alla visione originale di Eiichiro Oda. il remake di one piece: una risposta alle criticità dell’originale. risolvere i problemi di ritmo dell’anime. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
