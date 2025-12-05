One piece reboot mostra il design meglio del going merry la nave iconica

Gli appassionati di One Piece attendono da oltre due anni aggiornamenti ufficiali riguardanti il progetto di reboot dell’anime annunciato da WIT Studio. In questo periodo, le indiscrezioni e le anticipazioni hanno alimentato la curiosità di fan e esperti di settore. Recentemente, si sono approfondite alcune novità che potrebbero segnare una svolta significativa nel modo in cui la serie viene presentata e reinterpretata. Questo articolo analizza gli ultimi sviluppi riguardanti i dettagli del progetto, in particolare le nuove immagini e i possibili annunci in vista di grandi eventi. one piece rivela i nuovi design degli interni della Going Merry. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - One piece reboot mostra il design meglio del going merry la nave iconica

Argomenti simili trattati di recente

Con l’uscita ormai vicina, One Piece 1168 promette di essere uno dei capitoli più importanti dell’intero flashback di Elbaf. Dopo la rivelazione shock sulla vera identità di… - facebook.com Vai su Facebook

One Piece 1151: l’arte nascosta negli Impact Frames mostra anche la presenza di Imu - Nell'episodio 1151 di One Piece sono stati inseriti tantissimi impact frames, tra cui uno speciale che mostra come Imu osservi la battaglia dall'ombra. Riporta drcommodore.it

One Piece: il leggendario Barbabianca si mostra in questa incredibile Figure - Gli appassionati di One Piece non hanno mai dimenticato il personaggio di Edward Newgate, il leggendario Barbabianca, che da sempre è nel cuore di tutti gli appassionati. mangaforever.net scrive

One Piece 1079: il nuovo capitolo mostra la potenza di Shanks - La saga finale di One Piece sta mostrando numerosi avvenimenti al pubblico, visto che quest’ultima sta preparando i lettori a quello che effettivamente sarà il gran finale. Riporta mangaforever.net

One Piece – Netflix 2: il live action mostra i primi villain della Baroque Works - La Grand Line sta per spalancare le sue porte nella seconda stagione del live- Da drcommodore.it

One Piece, la serie Netflix il trailer del Tudum 2023 svela la data d'uscita e mostra i personaggi - In occasione del Tudum 2023 è stato mostrato un trailer della serie TV di One Piece che svela la data d'uscita e mostra alcuni dei personaggi. Da multiplayer.it

One Piece: Pirate Warriors 4, il trailer del DLC Pack 4 mostra Rufy Gear 5 e altri - Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di presentazione per il DLC Pack 4 di One Piece: Pirate Warriors 4, un pacchetto destinato ad aggiungere diversi nuovi personaggi al gioco tra i quali anche ... Si legge su multiplayer.it