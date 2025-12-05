One piece il personaggio più importante degli ultimi 25 anni sarà introdotto il 14 dicembre

Jumptheshark.it | 5 dic 2025

Il mondo di One Piece si appresta a vivere un periodo di grande fermento, segnato da rivelazioni chiave e sviluppi sorprendenti nella trama dell’anime. La conclusione dell’Arc Egghead si avvicina, ma gli eventi di rilievo continuano a catturare l’attenzione dei fan, tra cui l’attesissima comparsa di un personaggio centrale, Joyboy, che potrebbe svelare aspetti ancora nascosti sulla storia del mondo. In questo scenario, si delineano importanti anticipazioni sulla sua prima apparizione e il ruolo che potrebbe avere nel proseguimento delle vicende. la prima apparizione di joyboy nell’anime di one piece. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

