OMOVIES Film Festival compie 18 anni celebrando il cinema che libera illumina e resiste

Napolitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’8 al 12 dicembre, la città di Napoli torna ad essere capitale della queerness con la diciottesima edizione di OMOVIES Film Festival, concorso internazionale di cinema omosessuale, transgender e questioning promosso da i Ken APS ETS con la direzione artistica di Carlo Cremona. Un appuntamento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

