Omicidio Sadjide Muslija ad Ancona ritrovato ferito vicino alla sua auto il marito 50enne Nazif Muslija ipotesi tentato suicidio
I Carabinieri lo hanno poi trovato riverso al suolo, gravemente ferito ma vivo, in una zona boschiva nel territorio di Matelica. L'uomo avrebbe tentato il suicidio in una zona impervia e sarebbe stato salvato da un cacciatore Nazif Muslija, 50enne macedone autore dell’omicidio della moglie Sa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
Massacrata sul letto di casa, il marito in fuga: omicidio a Monte Roberto, Sadjide era già stata aggredita con un'ascia ma aveva ritirato la denuncia. Il figlio: «Me l'aspettavo» - facebook.com Vai su Facebook
Nazif Muslija, il 50enne di origine macedone accusato del femminicidio della moglie Sadjide Muslija, avvenuto ieri a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona), è stato trovato dai Carabinieri riverso al suolo, gravemente ferito ma vivo, in una zona imper Vai su X
Femminicidio vicino ad Ancona, trovato ferito il marito: è indagato per omicidio aggravato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio vicino ad Ancona, si cerca ancora il marito della 49enne picchiata a morte ... Secondo tg24.sky.it
Ancona, uccisa a botte: marito indagato per omicidio aggravato - La procura di Ancona ha disposto un fermo e un mandato di ricerca internazionale nei confronti di Nazif Muslija, l'uomo di 50 anni macedone ... Segnala iltempo.it
Sadjide Muslija uccisa di botte, trovato il marito Nazif in una zona impervia: è gravemente ferito - Terminata la caccia all'uomo, che aveva fatto perdere le sue tracce da Pianello Vallesina di Monte Roberto, in provincia di Ancona È terminata la fuga di Nazif Muslija, l'operaio cinquantenne sospetta ... Da today.it
Sadjide Muslija uccisa di botte, il marito potrebbe aver lasciato l'Italia: emesso un mandato d'arresto internazionale - L'uomo è irreperibile e, secondo alcuni testimoni, sarebbe stato visto lasciare la casa della coppia a bordo di una Smart. Come scrive today.it
Femminicidio Ancona, trovato il marito della donna picchiata a morte in casa: "Ha provato a suicidarsi" - Nazif Muslija, il 50enne di origine macedone sospettato di aver ucciso la moglie Sadjide a Pianello Vallesino, è stato trovato ferito in un bosco a Braccano di Matelica. Riporta tag24.it
Ancona, trovato il marito della 49enne uccisa: Nazif Muslija è vivo ma ferito gravemente - Trovato vivo ma ferito gravemente il cinquantenne Nazif Muslija, il marito di Sadjide Muslija, la donna uccisa ieri a Pianello Vallesina nel comune di ... Scrive fanpage.it