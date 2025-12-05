Omicidio Sadjide Muslija ad Ancona ritrovato ferito vicino alla sua auto il marito 50enne Nazif Muslija ipotesi tentato suicidio

I Carabinieri lo hanno poi trovato riverso al suolo, gravemente ferito ma vivo, in una zona boschiva nel territorio di Matelica. L'uomo avrebbe tentato il suicidio in una zona impervia e sarebbe stato salvato da un cacciatore Nazif Muslija, 50enne macedone autore dell'omicidio della moglie Sa.

