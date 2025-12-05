Omer e Rasha si separano al Grande Fratello lui | Non ti sopporto più non riesco nemmeno a guardarti

Omer Elomari e Rasha Younes sembrano essere ai ferri corti al GF. Nelle ultime ore si sono definitivamente separati, dopo un acceso botta e risposta. Lui ha accusato l'inquilina di "voler solo giocare per la finale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

