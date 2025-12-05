Ombre sulla Città del Natale – La Pietra che Guarda

Capitolo 3 – Il Passaggio sotto la Luce La mattina dopo, Arezzo si svegliò con la pioggia, che aveva mestamente cancellato la gioia della neve. Le luminarie, ancora accese dal giorno prima, sembravano sciogliersi in riflessi liquidi sulle strade bagnate. Dalla finestra del suo laboratorio, Serena guardava la piazza svuotarsi lentamente. Le famiglie si riparavano nei caffè, i venditori smontavano gli stand. Sotto quella calma apparente, lei sentiva la città respirare, come un animale stanco ma vigile. Il tunnel. Ne avevano discusso per ore con Ricci: mappe, analisi, vecchie planimetrie del catasto granducale. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ombre sulla Città del Natale – La Pietra che Guarda

Scopri altri approfondimenti

Ombre sulla storia medica: da oggi, in libreria e negli store online, il nuovo libro di Angelo Sparano! Un giallo storico che trasporta il lettore indietro nel tempo di quasi mille anni, nella città della più famosa Scuola Medica dell'occidente. Diventata da poco - facebook.com Vai su Facebook

Luci (e ombre) del Natale: quanto inquinano e quanti danni fanno le luminarie, le insegne e persino gli alberi illuminati - Alberi avvolti da fili di luce, bar e ristoranti coperti di luminarie, insegne natalizie abbaglianti: il Natale porta con sé un incremento di inquinamento luminoso, un fenomeno purtroppo già diffuso ... Segnala ilfattoquotidiano.it

La Città del Natale e le due ombre dell'Amministrazione: parcheggi e bagni pubblici - Arezzo, 25 novembre 2023 – La Città del Natale e le due ombre dell'Amministrazione: parcheggi e bagni pubblici. Scrive lanazione.it