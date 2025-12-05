Omar Valentini a Primo Tempo non ha dubbi su Napoli Juve | la chiave delle due squadre è una sola Presente anche una somiglianza di cosa si tratta – VIDEO
Omar Valentini non ha alcun dubbio sul prossimo Napoli Juve: le differenze e somiglianze tra Spalletti e Conte. Cosa sarà decisivo. Omar Valentini ha introdotto il match tra Napoli e Juventus, in programma domenica sera alle 20:45 al Maradona. Le parole a Primo Tempo. PAROLE – «Napoli e Juve hanno fatto un percorso non dico accidentato, ma comunque molto vario. Mi dici che cosa è successo alle due squadre? Partirei intanto dalla Juventus. C’è un particolare molto interessante che è legato all’aspetto delle transizioni offensive. La squadra di Tudor sapevamo essere una squadra tendenzialmente basata sul concetto di recupero palla, anche alto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
