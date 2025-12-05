Omaggio ad Astor Piazzolla uno dei protagonisti assoluti della scena musicale del ventesimo secolo

Un appuntamento dal fascino profondo dedicato ad Astor Piazzolla, uno dei protagonisti assoluti della scena musicale del XX secolo: il live al Miles Jazz Club il prossimo 5 dicembre.Concerto ore 21,30, cena alla carta dalle 20 in poi.Argentino di origini italiane, Piazzolla ha rivoluzionato il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Omaggio ad Astor Piazzolla, uno dei protagonisti assoluti della scena musicale del ventesimo secolo

