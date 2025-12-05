Oltre mille casi in poche ore Emergenza virus l’allarme dei medici

Cuba ha registrato 1.023 nuovi casi di dengue e chikungunya in un solo giorno, un dato che conferma la gravità dell’ondata epidemica che sta attraversando l’isola. L’allarme sanitario cresce mentre il Paese fatica a contenere la diffusione delle arbovirosi. Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute cubano (Minsap) attraverso la televisione di Stato, 627 casi riguardano il virus chikungunya, che ha superato quota 40mila contagi complessivi dall’inizio del focolaio. Un ritmo di crescita che mantiene alta la pressione sulle autorità sanitarie. Per quanto riguarda la dengue, le analisi positive sono state 396 nelle ultime 24 ore, anche se il Minsap non ha fornito un dato cumulativo preciso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

