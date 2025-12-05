Oltre i capelli | il metodo CRLAB come percorso di trasformazione personale

La gestione personalizzata delle problematiche legate a capelli e cuoio capelluto richiede oggi competenze trasversali, tecnologie avanzate e un approccio basato su evidenze precise. In questo contesto, CRLAB ha consolidato un modello multidisciplinare che unisce tecnologia, ricerca scientifica e centralità della persona. Attiva dal 1968, con sede a Bologna e una presenza in oltre 28 Paesi, l’azienda affronta ogni caso con protocolli unici, orientati alla sostenibilità dei risultati nel tempo. Il trattamento della perdita di capelli – in tutte le sue forme – non viene affrontato come un semplice problema estetico, ma come una condizione da valutare in modo oggettivo, seguendo metodologie professionali validate e replicabili. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

