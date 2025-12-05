Oliseh | C’è la possibilità che Osimhen vada al Real Madrid Sarei felice per lui

Sunday Oliseh, ex allenatore della Nigeria e ex giocatore di club come Ajax e Juventus, ha annunciato nel Podcast Insight che Victor Osimhen potrebbe trasferirsi al Real Madrid. Le parole. Le parole di Oliseh su Osimhen. Ecco cosa ha dichiarato Oliseh, come ripreso da As: «Si parla molto della possibilità che Osimhen vada al Real Madrid. Non dirò come ho ottenuto questa informazione, ma mi è stato detto che andrà. Vedremo cosa succederà, ma quando l’ho sentito da una figura importante della Nigeria, mi sono molto rallegrato per il giovane». Leggi anche: Caso Osimhen, Sabatini: «La sensazione è che ci sia stata differenza di vedute e procedure rispetto alla Juventus» Il rinvio a giudizio per il Napoli di De Laurentiis nel caso Osimhen segna una differenza netta tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Oliseh: «C’è la possibilità che Osimhen vada al Real Madrid. Sarei felice per lui»

