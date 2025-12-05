"Quello che avete raccontato è una bugia". Dimitri Kunz ha deciso di replicare alle accuse mosse dalla trasmissione di Corrado Formigli su La7. Un servizio sullo stato dei preparativi e dei cantieri per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 che ha riguardato anche "El Camineto", il ristorante il cui socio di maggioranza è il compagno della ministra del Turismo Daniela Santanché. La tesi del video andato in onda è che "a differenza degli altri rifugi che, trovandosi nella zona rossa riservata ad atleti e accreditati nell'area delle Tofane, chiuderanno all'incirca da metà gennaio a metà marzo, il locale di Kunz sarà l’unico a rimanere aperto perché sede di incontro per organizzatori e ospiti internazionali". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Olimpiadi Milano-Cortina, Dimitri Kunz risponde a Formigli: "Ecco perché la vostra è una fake news"