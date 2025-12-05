Olimpiadi a Milano conto alla rovescia in Stazione Centrale con spettacoli di luce
A due mesi esatti dall’inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026, il Gruppo FS — Mobility Premium Partner dell’evento — lancia una nuova iniziativa simbolica e suggestiva: la facciata della Stazione di Milano Centrale si trasforma in un grande schermo di luce e video-mapping per celebrare il conto alla rovescia. Giochi di luce . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche questi approfondimenti
La scalata di MPS a Mediobanca, un approfondimento sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e il caso dell’imam di Torino. Questi e altri i temi della puntata di ieri sera. Grazie a tutti per averci seguito! - facebook.com Vai su Facebook
Olimpiadi di Milano Cortina 2026: non significano solo impianti sportivi ma anche nuove infrastrutture stradali e ferroviarie. Quasi 3 miliardi di opere però saranno concluse solo dopo la fine dei Giochi, alcune anche a distanza di anni. Ne parliamo domenica d Vai su X
Olimpiadi, a Milano conto alla rovescia in Stazione Centrale con spettacoli di luce - Cortina 2026, il Gruppo FS — Mobility Premium Partner dell’evento — lancia una ... Da ilnotiziario.net
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, quando iniziano e cosa sapere: la guida - Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, quando iniziano e cosa sapere: la guida ... Segnala tg24.sky.it
La Fondazione Luigi Rovati di Milano racconta tremila anni di Olimpiadi - La Fondazione Luigi Rovati celebra i Giochi Olimpici con una mostra che unisce storia, arte e cultura sportiva dall’antichità a oggi ... Come scrive exibart.com
Milano-Cortina, inizia il viaggio della Fiamma. Oggi l’accensione del Braciere Olimpico: la diretta - Con la cerimonia di questa mattina, inizierà ufficialmente il viaggio della lanterna ad olio, arrivata ieri a Roma dopo la consegna ad Atene. Come scrive sport.quotidiano.net
Dalle rive del Garda allo Stadio di San Siro il cammino tocca le città e i luoghi dei Giochi. Il conto alla rovescia si conclude a Milano - Dopo aver macinato chilometri lungo tutto il Paese, la Fiamma Olimpica approda finalmente a Milano, una delle città più ... Riporta sport.quotidiano.net
Milano-Cortina 2026: la Fiamma olimpica è arrivata a Roma - Parte ufficialmente il conto alla rovescia per i Giochi invernali. rainews.it scrive