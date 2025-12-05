Olimpiadi 2026 Stefani | Valori di sport da trasmettere anche in lavoro e politica – Il video

(Agenzia Vista) Venezia, 04 dicembre 2025 I valori dello sport sono dei valori che vanno trasmessi "non solo all'interno dell'ambito sportivo, ma anche nel mondo del lavoro e magari anche nel mondo della politica". Lo ha dichiarato il presidente del Veneto Alberto Stefani a margine della cerimonia di accensione dell’albero di Natale all’aeroporto di Venezia, organizzata dal Gruppo Save, Official Supporter di Milano Cortina 2026. "Le Olimpiadi sono un evento straordinario, l'evento per eccellenza. L'aeroporto e le Olimpiadi condividono la capacità di creare relazioni internazionali, di saper dialogare ed è questo il valore aggiunto che deve avere anche il Veneto nei prossimi anni", ha concluso Stefani. 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

E dopo le richieste fatte ad Alberto (Babbo Natale) Stefani nuovo Governatore della Regione del Veneto eccoci a sognare ancora! Ma questa volta con un aspettattiva altissima! Non ci sono più motivi di rinvii, tenendo presente che le Olimpiadi potrebbero ess - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi 2026, Stefani: Valori di sport da trasmettere anche in lavoro e politica - I valori dello sport sono dei valori che vanno trasmessi "non solo all'interno dell'ambito sportivo, ma anche nel mondo del lavoro e magari anche nel mondo della politica". Riporta ilgiornale.it

BAM Fair Play, cultura e valori verso le Olimpiadi 2026 - Sport e cultura, connubio che racchiude in sé valori fondamentali come fratellanza, uguaglianza, solidarietà, pace. Da ilgiorno.it

Olimpiadi 2026: Fiera Milano porta in carcere a Bollate i valori dello sport e dell'inclusione - Fiera Milano, partner delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, sostiene e promuove i valori olimpici che da sempre guidano la sua visione: rispetto, inclusione, solidarietà, ... Secondo affaritaliani.it

Ecco come sarà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - Sarà un racconto di bellezza, creatività e identità tutta italiana quello che verrà presentato a oltre due miliardi di persone nel mondo, un viaggio nella storia del nostro Paese, un omaggio ... Come scrive gqitalia.it

Olimpiadi 2026, Zaia: Valore Giochi di 5 miliardi e 300 milioni di euro - E' l'occasione di dire che si fa sul serio: si parte con le torce, che sono l'emblema più iconico delle Olimpiadi ... Lo riporta ilgiornale.it

Cortina celebra i 100 giorni alle Olimpiadi invernali: nasce "Piazza dei Giochi Olimpici 1956-2026" - Un traguardo simbolico che la Regina delle Dolomiti celebra con un gesto dal forte valore identitario: la storica ... Si legge su corrieredellosport.it