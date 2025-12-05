Olimpia Milano | l’Armani di Poeta cade per la prima volta in casa del Baskonia
Vitoria (Spagna) – Dopo tre vittorie in panchina da head coach cade per la prima volta coach Poeta da capo allenatore dell’Olimpia Milano. Succede sul campo del Baskonia Vitoria, che fu suo palcoscenico per una mezza stagione nel 2014: il ko arriva per 88-78 e la rimonta finale lo rende meno doloroso almeno nel punteggio. Prima o poi doveva succedere. C’è da dire che i baschi sono alla quinta vittoria casalinga consecutiva, ma i biancorossi alla sterzata di energia di Vitoria questa volta non hanno reagito e sono rimasti a guardare il Baskonia chiudere la partita. Non bastano i 16 punti a testa di Brooks e Bolmaro (711 da 2), la chiave è anche i 65% al tiro da 2 concesso agli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
