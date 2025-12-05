Oggi il Milton Friedman International Prize 2025 al presidente Gonzalez Urrutia in diretta su Il Tempoit

Nella giornata odierna, venerdì 5 dicembre, a partire dalle ore 16:30, presso l’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma si terrà la cerimonia di conferimento del Premio Internazionale Milton Friedman 2025 a Edmundo González Urrutia, Presidente eletto della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Il prestigioso riconoscimento, dedicato alla promozione della libertà, del libero mercato e dei diritti fondamentali, verrà assegnato nel corso di una cerimonia in cui sono previsti i messaggi a distanza della Premio Nobel per la Pace 2025 Maria Corina Machado, del Presidente della Repubblica Argentina Javier Milei e in presenza il discorso di accettazione del Premio del Presidente González Urrutia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it