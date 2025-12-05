Oggi 5 dicembre Santa Crispina | la madre uccisa per non aver idolatrato i demoni

Martire dei primi secoli, santa Crispina era una madre di famiglia che rimase salda nella fede durante la persecuzione rifiutandosi di idolatrare i demoni. Ricorre oggi, 5 dicembre, la memoria liturgica di santa Crispina. Questa donna del IV secolo era una madre di famiglia. È ricordata con il nome che rimanda ad una sua caratteristica. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 5 dicembre, Santa Crispina: la madre uccisa per non aver idolatrato i demoni

Argomenti simili trattati di recente

Ecco la prima pagina della Gazzetta di oggi venerdì 5 dicembre. Tutti gli aggiornamenti della giornata vi aspettano su www.gazzettadiparma.it e sui nostri canali social • • • #parma #gazzettadiparma #notizie #news #notiziedelgiorno #primapagina - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 5 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... Si legge su nostrofiglio.it

Venerdì 5 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Scomparsi oggi 1791 – Wolfgang Amadeus Mozart: Compositore austriaco di genio assoluto, autore di opere immortali come Il Flauto Magico, Don Giovanni e Requiem. Da trevisotoday.it

Almanacco del 5 Dicembre. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79 - Almanacco del 5 dicembre: dai nati Walt Disney e Maria De Filippi alla morte di Mozart e Mandela. infocilento.it scrive

Cosa dicono le stelle per il 5 dicembre - Gemelli: “Occhio per occhio, dente per dente”, invece oggi vi stupirete ad agire in modo molto inaspettato. Secondo unionesarda.it

Gli appuntamenti di oggi, venerdì 5 dicembre: - al porto turistico Carlo Riva corso nodi riservato alle scolaresche dalle 8:20 alle 9:40 e dalle 12:20 alle 13:30 - Secondo radioaldebaran.it

Oroscopo della Smorfia di oggi 5 dicembre, Scorpione e il palazzo - Oggi, l' oroscopo del 5 dicembre per lo Scorpione si tinge delle sfumature del numero 70 della Smorfia napoletana, noto come 'o palazzo. it.blastingnews.com scrive