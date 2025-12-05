Si era presentata come una broker assicurativa e aveva convinto una donna a fare un bonifico di 150 euro: per questo è stata denunciata una 25enne di origine romena, residente in provincia di Torino, già nota alle forze dell’ordine. La storia era iniziata quando una 44enne di Treia era stata stata contattata tramite un noto canale di messaggistica da una sedicente broker assicurativa, che le avrebbe prospettato vantaggi economici sicuri derivanti da investimenti finanziari. Convinta della serietà dell’offerta, la vittima era stata persuasa a effettuare un bonifico di 150 euro sull’Iban indicato dalla falsa intermediaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Offre investimenti online. Denunciata falsa broker