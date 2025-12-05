Oculista Buscemi ' lenti Icl alternativa al laser per correggere difetti vista'

Roma, 5 dic. (Adnkronos Salute) - Le lenti intreaoculari fachiche Icl "stanno cambiando l'approccio alla correzione dei difetti visivi". La procedura per il loro impiego "non è più considerata una possibilità terapeutica estrema, oltre il laser, ma una vera e propria alternativa parallela che può essere utilizzata per qualsiasi vizio di rifrazione". Così Maurizio Buscemi, oculista di Monza - Milano, spiega l'impatto della tecnologia "approvata dalla Food and Drug Administration", l'Agenzia americana del farmaco, "che negli ultimi anni ha ampliato le possibilità di trattamento per miopia, astigmatismo e ipermetropia, soprattutto nei pazienti non idonei al laser. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Oculista Buscemi, 'lenti Icl alternativa al laser per correggere difetti vista'

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lutto Alfonsina Buscemi. Le condoglianze possono giungere privatamente ai famigliari a questo link : https://www.ofcompagnoni.com/lutto-alfonsina-buscemi-necrologi-bormio-corbetta #bormio #sondalo #tirano #corbetta - facebook.com Vai su Facebook

Salute, oculista Appiotti: "Lenti Icl efficaci anche in miopie moderate" - "Contrariamente a quanto si pensava, ovvero che le lenti Icl fossero perfette solo per i valori elevati di miopia o ipermetropia, da molti anni io adotto l'impianto ... Da notizie.tiscali.it

Oculista Mastropasqua: "Con lenti Icl da subito visione dettagliata e notturna" - "Con l'impianto delle Icl", lenti intraoculari fachiche, "si possono correggere vari difetti visivi che affliggono la maggior parte della popolazione: la miopia fino ... Riporta notizie.tiscali.it

Lenti ICL, un meeting di oculisti a Milano per approfondire i vantaggi - La lente ICL è una tecnologia sempre più diffusa nel mondo, e ora anche nel nostro Paese, per la correzione chirurgica della miopia e di altri difetti visivi. Lo riporta quotidiano.net

Salute, lenti intraoculari ICL restituiscono libertà visiva senza limiti a chi soffre di miopia e difetti visivi - Le lenti intraoculari ICL rappresentano una soluzione avanzata ed efficace per correggere difetti visivi come la miopia, in particolare nei casi da moderata a grave. Si legge su msn.com

Lenti ICL: una soluzione efficace anche per miopie moderate - 'Tra i vantaggi dell'impianto delle lenti intraoculari l'impiego in chi non è indicato il laser e la reversibilità' Roma, 16 dic. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Lenti ICL, un meeting di oculisti a Milano per approfondire i vantaggi - Lunedì, 6 novembre 2023 Home > aiTv > Lenti ICL, un meeting di oculisti a Milano per approfondire i vantaggi Milano, 6 nov. Si legge su affaritaliani.it