Tra i documenti più importanti l’ISEE, se non lo consegni aggiornato saranno a rischio molti bonus e i pagamenti sospesi. L’INPS tiene sempre aggiornati i cittadini con novità e promemoria di documenti fondamentali per la ricezione di sussidi e bonus. Non bisogna restare indietro con le informazioni o si rischia di perdere molto e le tempistiche poi per sistemare la documentazione potrebbero risultare lunghe, o vane. ISEE, quando inviare aggiornato (INPS) – cityrumors.it E così dopo la comunicazione dell’anticipo delle erogazioni di alcuni pagamenti nel mese di dicembre che ha reso felici tanti italiani, torna il memo sull’ISEE che contiene informazioni fondamentali per poter ottenere (e mantenere) molti dei bonus rilasciati dall’INPS. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Occhio all’ISEE, se non lo presenti subito non riceverai più questi soldi