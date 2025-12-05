No, non sarà affatto semplice, domenica, per la Robur. Allo stadio Brilli Peri, senza il sostegno dei propri tifosi, a cui è stata negata la trasferta per motivi di ordine pubblico, i bianconeri affronteranno una squadra che ha bisogno di punti come l’aria. Per quanto il valore della rosa allestita dal ds Diego Giorni non rispecchi la classifica, l’Aquila, dove militano il fresco ex Andrea Giusti e l’ex e senese Jacopo Cecconi, in 14 giornate è riuscita a raggranellare 14 punti (7 in casa e 7 in trasferta, 13 gol fatti e 23 subiti) che le valgono la quintultima posizione. Anche per la squadra di Marmorini, il momento è delicato, anche in considerazione di un calendario da brividi: dopo la sfida con il Siena, i rossoblù incroceranno il Ghiviborgo, poi, in serie, il Prato (atteso domenica dall’esame Grosseto nel big match di giornata), il Foligno (prima di ritorno), il San Donato Tavarnelle (che nelle scorse ore ha ufficializzato l’ingaggio di Carlo Mignani, al Follonica Gavorrano nella prima parte di stagione), il Grosseto e il Seravezza Pozzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Obiettivo ‘Brilli Peri’. Partita complicata. Giusti e Cecconi sono gli ex di turno