Nuovo volo Wizz Air | Roma Fiumicino apre la porta su Oradea e Transilvania

Un nuovo collegamento diretto tra Roma e Oradea avvicina la capitale italiana al cuore della Transilvania occidentale, offrendo ai viaggiatori una porta d’ingresso privilegiata a una regione ricca di storia e cultura e confermando l’impegno di Wizz Air nel rafforzare la propria presenza in Italia con destinazioni sorprendenti e ancora poco battute. Una nuova rotta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Nuovo volo Wizz Air: Roma Fiumicino apre la porta su Oradea e Transilvania

Approfondisci con queste news

? Wizz Air annuncia il volo Roma–Oradea: dal 2026 un nuovo ponte tra Fiumicino e la Transilvania https://www.lacapitale.it/articolo/wizz-air-annuncia-il-volo-romaoradea-dal-2026-un-nuovo-ponte-tra-fiumicino-e-la-transilvania - facebook.com Vai su Facebook

Venezuela: arrivato un nuovo volo di rimpatriati dagli Usa ? l.euronews.com/iCq7 Vai su X

Nuovi voli Wizz Air dall’Italia, in vacanza con meno di 30 euro: puoi già partire, quattro mete gettonatissime ti aspettano - Gli aerei stanno diventando sempre più sfruttati e ora in Italia è tempo di dare sul via a delle grandi novità con Wizz. Segnala reportmotori.it

Wizz Air, nuova rotta da Roma Fiumicino a Kosice - Wizz Air annuncia una nuova rotta da Roma Fiumicino a Kosice, seconda città della Slovacchia per popolazione. adnkronos.com scrive

Nuovo volo Wizz Air da Torino a Budapest - Dal 28 ottobre sarà operativo il nuovo collegamento internazionale Wizz Air tra Torino e Budapest con tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato). Riporta ansa.it

Nuovo volo Wizz Air: da ottobre Brindisi collegata con Bucarest - Dal prossimo ottobre l’Aeroporto del Salento di Brindisi sarà collegato a Bucarest grazie a un nuovo volo operato da Wizz Air. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Dal 28 ottobre attivo il nuovo volo Wizz Air Bari-Chi?inau - Puglia e Moldavia dal 28 ottobre prossimo saranno più vicine grazie alla nuova rotta Bari- Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Orio al Serio-Varna, Wizz Air annuncia il nuovo volo diretto per la Bulgaria - Due voli settimanali, il martedì e il sabato, da Orio al Serio a Varna, città portuale della Bulgaria affacciata sul Mar Nero. Lo riporta bergamo.corriere.it