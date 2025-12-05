Nuovo volo Wizz Air | Roma Fiumicino apre la porta su Oradea e Transilvania

Sbircialanotizia.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo collegamento diretto tra Roma e Oradea avvicina la capitale italiana al cuore della Transilvania occidentale, offrendo ai viaggiatori una porta d’ingresso privilegiata a una regione ricca di storia e cultura e confermando l’impegno di Wizz Air nel rafforzare la propria presenza in Italia con destinazioni sorprendenti e ancora poco battute. Una nuova rotta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

nuovo volo wizz air roma fiumicino apre la porta su oradea e transilvania

© Sbircialanotizia.it - Nuovo volo Wizz Air: Roma Fiumicino apre la porta su Oradea e Transilvania

Approfondisci con queste news

nuovo volo wizz airNuovi voli Wizz Air dall’Italia, in vacanza con meno di 30 euro: puoi già partire, quattro mete gettonatissime ti aspettano - Gli aerei stanno diventando sempre più sfruttati e ora in Italia è tempo di dare sul via a delle grandi novità con Wizz. Segnala reportmotori.it

nuovo volo wizz airWizz Air, nuova rotta da Roma Fiumicino a Kosice - Wizz Air annuncia una nuova rotta da Roma Fiumicino a Kosice, seconda città della Slovacchia per popolazione. adnkronos.com scrive

Nuovo volo Wizz Air da Torino a Budapest - Dal 28 ottobre sarà operativo il nuovo collegamento internazionale Wizz Air tra Torino e Budapest con tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato). Riporta ansa.it

Nuovo volo Wizz Air: da ottobre Brindisi collegata con Bucarest - Dal prossimo ottobre l’Aeroporto del Salento di Brindisi sarà collegato a Bucarest grazie a un nuovo volo operato da Wizz Air. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Dal 28 ottobre attivo il nuovo volo Wizz Air Bari-Chi?inau - Puglia e Moldavia dal 28 ottobre prossimo saranno più vicine grazie alla nuova rotta Bari- Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Orio al Serio-Varna, Wizz Air annuncia il nuovo volo diretto per la Bulgaria - Due voli settimanali, il martedì e il sabato, da Orio al Serio a Varna, città portuale della Bulgaria affacciata sul Mar Nero. Lo riporta bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Volo Wizz Air