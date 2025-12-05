Nuovo testo unico edilizia si parte | Non è un condono

L'obiettivo del governo, la decisione del Cdm. I costruttori applaudono L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Nuovo testo unico edilizia, si parte: “Non è un condono”

#Cop30, nel nuovo testo mancano #combustibili #fossili. Commissario #Ue: "Scenario di mancato accordo"

Riforma dell’edilizia, via libera al nuovo codice: cosa cambia su permessi e scadenze - Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del Testo Unico dell’edilizia per rendere commerciabili abitazioni con difformità non gravi rispetto agli standard attuali. Segnala msn.com

Nuovo codice dell’edilizia: ok del Cdm, cosa cambierà con la riforma - Riforma edilizia, dal Cdm semaforo verde alla legge di delega per la riscrittura del Tue. Si legge su policymakermag.it

Il Testo Unico dell’Edilizia arriva in Cdm e riabbraccia il Salva Milano. Cosa cambia con la legge delega - Il ddl punta a semplificare i procedimenti, ridurre la burocrazia, digitalizzare le pratiche edilizie e definire in modo netto titoli abilitativi, sanatorie e regole per demolizioni e ricostruzioni. Scrive milanofinanza.it

Condono edilizio, il Governo riscrive la sanatoria per gli abusi storici - Come cambiano le regole dell'edilizia con nuovo Codice dell'edilizia e delle costruzioni? Scrive money.it

Edilizia, ok al nuovo codice per cancellare la burocrazia - Il Consiglio dei ministri ieri ha dato il via libera al disegno di legge delega per il nuovo Codice dell'edilizia e delle costruzioni, architrave della riforma destinata a riscrivere il Testo unico de ... msn.com scrive