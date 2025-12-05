Nuovo ‘test del finto cliente' alla Pam cassiera sospesa 10 giorni | Mascara nascosto in busta di castagne

Una cassiera della Pam di Fornacette (Pisa) è stata sospesa 10 giorni senza retribuzione per aver fallito il “test del finto cliente”. La denuncia dei sindacati: "Messaggio chiaro, per lei e i colleghi: ogni minimo errore sarà punito senza pietà". 🔗 Leggi su Fanpage.it

