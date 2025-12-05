Nuovo sciopero generale con corteo in arrivo | bus a rischio orari e modalità

Dopo quello proclamato a fine novembre da Usb, si avvicina un altro sciopero generale questa volta organizzato dalla Cgil, contro la legge di bilancio del governo: la data da segnare sul calendario è quella di venerdì 12 dicembre. La mobilitazione durerà 24 ore. A Genova il corteo verso il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

