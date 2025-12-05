Nuovo presidente alla Camera Minorile dorica | eletto all' unanimità l’avvocato Bernardo Becci
ANCONA – Avvicendamento alla Camera Minorile Dorica, l’associazione degli avvocati specializzati in diritto minorile della provincia di Ancona elegge all’unanimità nuovo presidente l’avvocato Bernardo Becci che subentra all’avvocato Andrea Nobili, eletto consigliere regionale delle Marche, ma che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
