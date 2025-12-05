Nuovo Pontedera la spinta del sindaco | Ci sono tutti gli ingredienti per fare bene
La presenza del sindaco Matteo Franconi all’ufficializzazione di Sportheca, l’azienda brasiliana che ha firmato il preliminare per l’acquisto del club (per un cifra di 500mila euro per il 95% delle quote), e del nuovo allenatore Simone Banchieri, che ha preso il posto di Leonardo Menichini, ha dato l’opportunità di conoscere meglio le dinamiche di questa epocale svolta societaria dal momento che la trattativa è nata ed è stata portata avanti direttamente dal primo cittadino. Che però domenica sera, poche ore (minuti?) dopo la sconfitta col Carpi aveva.aperto questa settimana intensissima scrivendo un post sul suo profilo Facebook nel quale aveva invitato apertamente Menichini a dimettersi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
