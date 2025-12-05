Nuovo Pontedera la spinta del sindaco | Ci sono tutti gli ingredienti per fare bene

Sport.quotidiano.net | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presenza del sindaco Matteo Franconi all’ufficializzazione di Sportheca, l’azienda brasiliana che ha firmato il preliminare per l’acquisto del club (per un cifra di 500mila euro per il 95% delle quote), e del nuovo allenatore Simone Banchieri, che ha preso il posto di Leonardo Menichini, ha dato l’opportunità di conoscere meglio le dinamiche di questa epocale svolta societaria dal momento che la trattativa è nata ed è stata portata avanti direttamente dal primo cittadino. Che però domenica sera, poche ore (minuti?) dopo la sconfitta col Carpi aveva.aperto questa settimana intensissima scrivendo un post sul suo profilo Facebook nel quale aveva invitato apertamente Menichini a dimettersi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

nuovo pontedera la spinta del sindaco ci sono tutti gli ingredienti per fare bene

© Sport.quotidiano.net - Nuovo Pontedera, la spinta del sindaco: "Ci sono tutti gli ingredienti per fare bene"

Scopri altri approfondimenti

nuovo pontedera spinta sindacoNuovo Pontedera, la spinta del sindaco: "Ci sono tutti gli ingredienti per fare bene" - Franconi svela i retroscena della trattativa che ha portato all’acquisizione della società da parte della realtà brasiliana ... Lo riporta msn.com

La nuova era del Pontedera calcio, l’ingresso dell’azienda brasiliana: “Qui faremo un progetto importante” - Il presidente Millozzi: “L’esonero di Menichini è stata una scelta dolorosa. Scrive msn.com

nuovo pontedera spinta sindacoIl nuovo Pontedera calcio. L’arrivo del fondo brasiliano e la partenza di Menichini - Il messaggio del sindaco Franconi che invita il mister a farsi da parte. Lo riporta msn.com

nuovo pontedera spinta sindacoSerie C, nuova proprietà per il Pontedera: il club diventa brasiliano - Il 95% del club passerà alla brasiliana Sportheca, mentre in panchina arriva Simone Banchieri ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Pontedera Spinta Sindaco