In via Primo Boccati a Coccanile, il cantiere per la realizzazione del nuovo ponte sul Canal Bianco sta procedendo. Nella giornata di ieri, tramite una apposita gru, è cominciata la posa delle travi della nuova infrastruttura. Per consentire le operazioni, sono state predisposte modifiche alla viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori. Nello specifico, fino al 15 dicembre 2025 è istituito un divieto di transito per tutti i veicoli, i velocipedi e i pedoni sulla via Primo Boccati, nel tratto compreso tra la Strada provinciale (Sp) 2 e il Canal Bianco. Restano esclusi dall’ordinanza, i veicoli al servizio del cantiere e dei lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ponte a Coccanile, posate le travi