Nuovo ingresso in consiglio | dopo nomina degli assessori Fracella subentra a Giuri

NARDO’ – L’ultima seduta del consiglio comunale a Nardò ha visto la surroga del consigliere uscente Pierpaolo Giuri, nominato assessore dell’esecutivo del sindaco Pippi Mellone (con le deleghe a Randagismo, servizi ecologici, agricoltura e periferie), al quale è subentrata la prima dei non eletti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

News recenti che potrebbero piacerti

Nuovo ingresso in flotta Pastorino: Scania V8 S590 A6x2/4 NB La famiglia Pastorino si amplia con un mezzo che rappresenta al meglio la combinazione tra potenza, tecnologia e affidabilità: il nuovo Scania V8 S590 A6x2/4 NB è finalmente arrivato in flott - facebook.com Vai su Facebook

La nuova assise regionale, tra conferme e nuovi ingressi - Due blocchi consolidati, la maggioranza che fa riferimento a Roberto Fico con 32 consiglieri (più il presidente della Giunta), ... Si legge su rainews.it

Catania, nuovi gruppi consiliari e ingresso di Bruno Brucchieri: la mappa aggiornata - Il Consiglio comunale ridisegna gli equilibri interni dopo l’ingresso di Bruno Brucchieri e il passaggio di diversi consiglieri ai gruppi consiliari. Lo riporta cataniaoggi.it

IIDEA annuncia quattro nuovi ingressi nel Consiglio Direttivo - Tomlinson, Zeppieri, Born e Mimouni portano in IIDEA competenze globali, marketing avanzato e visione strategica per il futuro del gaming. Scrive msn.com

Elezioni Campania, Sangiuliano entra in consiglio: flop per Maria Rosaria Boccia - L'ex ministro entra nel nuovo Consiglio regionale della Campania con Fratelli d’Italia, mentre Maria Rosaria Boccia ottiene meno di cento voti e resta fuori. Secondo tg24.sky.it

Verso il nuovo Consiglio e l'insediamento della Giunta: quando Decaro formerà il governo della Puglia - Quali sono i prossimi adempimenti politici e burocratici che porteranno all'effettivo passaggio di consegne e all'operatività dei nuovi eletti ... Come scrive baritoday.it

Eletti in Consiglio regionale Veneto 2025: tutti i nomi, gli esclusi eccellenti e i volti nuovi - Il centrodestra perde 7 seggi rispetto alla passata legislatura, il centrosinistra ne guadagna 4 in più. Si legge su msn.com